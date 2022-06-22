أخبار اليمن : إب.. بدء صرف المرحلة الـ13 من الحوالات النقدية

إب.. بدء صرف المرحلة الـ13 من الحوالات النقديةدُشنت بمحافظة إب اليوم المرحلة الـ13 من مشروع صرف الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف وصندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة والصندوق الاجتماعي للتنمية.

واستمع وكيل المحافظة يحيى القاسمي ومدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة الدكتور قاسم شحرة خلال التدشين من مديري بنكي الكريمي يعقوب العصواني والأمل محمد الإدريسي، إلى شرح عن آلية صرف مستحقات المستفيدين والتسهيلات المقدمة عبر نقاط الصرف المنتشرة في مختلف المديريات لإيصال المساعدات النقدية للمستهدفين.

وأكد وكيل المحافظة، أهمية تسهيل إجراءات الصرف والعمل على إيصال الحوالات النقدية إلى كافة المستهدفين في مختلف المديريات والعزل.

وأشاد بدور البنك الدولي واليونيسف في تخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية للمستفيدين من الأسر الأشد فقرا في ظل الظروف المعيشية الصعبة جراء العدوان والحصار.

ودعا الوكيل القاسمي، المنظمات الدولية والإنسانية الداعمة إلى التوسع في استهداف الفئات المجتمعية الفقيرة والمحتاجة.

فيما أوضح مدراء صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة وبنكي الكريمي والأمل أن المرحلة الـ 13 من الصرف تستهدف 140 ألف حالة بمبلغ ثلاثة مليارات و900 مليون ريال عبر 206 مواقع ونقطة ثابتة ومتنقلة للصرف.

وأشاروا إلى أن الصرف سيتم على مدى 21 يوما في كافة نقاط الصرف ليتسنى للمستفيدين استلام حوالاتهم النقدية وفقاً للوثائق المطلوبة.