أخبار اليمن : وصول 60 ألف طن من المازوت والديزل إلى ميناء الحديدة

وصول 60 ألف طن من المازوت والديزل إلى ميناء الحديدة
وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة اليوم سفينتان تحملان مشتقات نفطية، بعد احتجازهما لأكثر من 8 أيام.
وأوضح المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، أن السفينتين "سي باور" و"ڤيڤيانا" وصلتا اليوم بعد احتجازهما تعسفاً من قِبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا، ولفترات متفاوتة.
وأشار المتوكل إلى أن السفينة "سي باور" تحمل على متنها 22,915 طناً من مادة المازوت و7,297 طناً من مادة الديزل، فيما تحمل السفينة "ڤيڤيانا" 30 ألفاً و314 طناً من الديزل.
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