أخبار اليمن : الحديدة.. 6 غارات عنيفة على حيس وسط تحليق مكثف

الحديدة.. 6 غارات عنيفة على حيس وسط تحليق مكثفرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 60 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 6 غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس، و10 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، و26 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.