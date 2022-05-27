دوت الخليج -

الأمين العام المساعد يواسي آل قاضي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له باذن الله تعالى السفير / علي عبدالملك قاضي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مجال السلك الدبلوماسي، وخدمة المجتمع الأمين العام المساعد يواسي آل قاضيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له باذن الله تعالى السفير / علي عبدالملك قاضي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في مجال السلك الدبلوماسي، وخدمة المجتمع وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الاخ /عبدالسلام عبدالملك قاضي، والى اولاد واسرة الفقيد، وكافة آل قاضي بمحافظة صنعاء، عبر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل قاضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.