أخبار اليمن : وصول أول رحلة إلى مطار صنعاء الدولي

وصول أول رحلة إلى مطار صنعاء الدوليوصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم رحلة الخطوط الجوية اليمنية، قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل، أن الرحلة التجارية المدنية التي وصلت اليوم مطار صنعاء تقل على متنها 60 مواطنا من المغتربين والطلاب العالقين في دول المهجر.

وأشار إلى أن الرحلة تلقت كافة الخدمات الفنية والمهنية وفقا للمتطلبات والشروط الدولية.. مؤكدا جاهزية مطار صنعاء التشغيلية والفنية والمهنية.

وطالب الأمم المتحدة مضاعفة عدد الرحلات حسب ما تضمنته الهدنة الإنسانية 16 رحلة.

فيما جدد مدير مطار صنعاء خالد الشايف، التأكيد على جاهزية المطار والإجراءات والخدمات التي تقدم للمسافرين سواء المغادرين أو الواصلين أو موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن.

وقال" مطار صنعاء يقدم خدماته بكل مهنية وفقا للاشتراطات والمتطلبات الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو".

فيما أعرب عدد من الواصلين عن ارتياحهم لعودتهم إلى الوطن عبر مطار صنعاء .. مشيدين بجهود العاملين في المطار وحرصهم على تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.