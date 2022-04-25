انت الان تتابع خبر عاجل : عضو بالفريق الرئاسي يقدم استقالته بشكل مفاجئ ويكشف عن السبب .. الإسم والصورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة، عن تقديم العضو الاستشاري في الفريق الإقتصادي المشكل بقرار رئاسي لانتقال السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى المجلس الرئاسي في اليمن، استقالته واعتذر عن قبول المنصب.

وأوضحت المصادر، أن وزير الشباب والرياضة الاسبق، رأفت الاكحلي، اعتذر عن قبول منصبه الاستشاري كعضو في الفريق الإقتصادي الرئاسي، فق ما جاء في رسالة موجهة لرئيس الفريق حسام الشرجبي.

الاكحلي أوضح في رسالته انه قرر اعتزال اي مناصب حكومية منذ استقالة حكومة خالد بحاح عام 2015.

ويشار إلى أن الفريق الإقتصادي المشكل بقرار رئاسي لانتقال السلطة في اليمن، لم يعد اجتماعه حتى اليوم رغم انعقاد معظم اللجان والهيئات المنطوية تحت المجلس الرئاسي جلساتها في العاصمة عدن.