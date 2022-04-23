أخبار اليمن : جاهزية مطار صنعاء لإستقبال الرحلات

جاهزية مطار صنعاء لإستقبال الرحلاتأطلع وزير النقل، عامر المراني، ومعه رئيس مصلحة الجمارك، يوسف زبارة، ووكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل، على جهوزية مطار صنعاء الدولي الفنية والتشغيلية لاستقبال الرحلات الجوية التجارية والمدنية.

وتفقد وزير النقل جاهزية استقبال الرحلات التجارية وصالات الوصول والمغادرة للمسافرين والخدمات التي سيقدمها المطار للركاب الواصلين والمغادرين حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في جميع المطارات العالمية ومنظمة الطيران الدولية (الايكاو).

وأطلع وزير النقل ورئيس مصلحة الجمارك ووكيل الهيئة على جاهزية مدرج هبوط واقلاع الطائرات بالإضافة إلى جاهزية جمرك المطار في استقبال الشحنات والبضائع الواصلة إلى مطار صنعاء الدولي والجاهزية التشغيلية لخدمات الإطفاء والإنقاذ في مطار صنعاء.

واستمع الوزير المراني من مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف ، إلى شرح عن جاهزية المطار التشغيلية الفنية لاستقبال الرحلات التجارية الخدمات التي سيقدمها المطار للمسافرين الواصلين والمغادرين.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد وزير النقل أن مطار صنعاء الدولي جاهز لاستقبال الرحلات التجارية والمدنية والاغاثية والانسانية والأممية وفقا للشروط الدولية والمعمول بها في جميع المطارات العالمية.

وأكد أن المطار وكوادره جاهز لاستقبال الرحلات التجارية والمدنية فنيا ومهنيا وأمنيا بما يسهم في تحقيق أمن وسلامة الطيران المدني.

