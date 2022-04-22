أخبار اليمن : تصعيد جديد.. قصف مدفعي و3 غارات على الحديدة

تصعيد جديد.. قصف مدفعي و3 غارات على الحديدة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 90 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء مقبنة وحيس و3 غارات للطيران التجسسي على حيس والجبلية.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 16 خرقاً بقصف مدفعي لـ51 قذيفة، و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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