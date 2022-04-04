أخبار اليمن : بشرى سارة .. وصول سفينة بنزين إلى ميناء الحديدة

بشرى سارة .. وصول سفينة بنزين إلى ميناء الحديدة
اكدت شركة النفط اليمنية وصول سفينة بنزين إلى غاطس ميناء الحديدة صباح اليوم الاثنين 4 ابريل 2022م.
وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل أنه يتم حاليا (فجر اليوم الاثنين) الترتيب لادخال السفينة (قيصر) إلى رصيف الميناء لبدء عمليتي الربط والضخ.
مشيرا إلى ان السفينة كانت احتجزت لمدة 32 يوما، ودعا المبعوث الأممي مجددا إلى بالإسراع في تنفيذ إتفاق الهدنة المعلنة ووضع حد لسياسة التقطير في الإفراج عن السفن للتخفيف من أزمة الوقود الحادة.
وفي وقت سابق اعلنت شركة النفط اليمنية يوم الاحد 3 ابريل وصول سفينة المازوت "سيبلاندر سافير"إلى ميناء الحديدة بعد إحتجازها لمدة 88يوماً .
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