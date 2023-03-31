انت الان تتابع خبر توجيه اتهام لترامب يفجر جدلاً في أميركا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس قرار توجيه الاتّهام له في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية تزعم أنه أقام علاقة معها، وصبَّ جام غضبه على الادعاء العام وخصومه السياسيين.

وقال ترامب في بيان "هذه ملاحقة سياسية وتدخّل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ"، مضيفا "أعتقد أن هذه الملاحقة سوف تأتي بنتائج عكسية على جو بايدن".

ومن جانبه قال محامي نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز الخميس أن توجيه الاتهام إلى ترامب يظهر أن "لا أحد فوق القانون".

وقال كلارك بروستر إن "اتهام دونالد ترامب ليس مدعاة للفرح"، مضيفا "الآن لندع الحقيقة والعدالة تسودان". وصوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتّهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت دانيالز قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركيّة عدّة الخميس.

وفي تلك الاثناء، انتقد إريك نجل دونالد ترامب الخميس الادّعاء العام ، واصفًا القضيّة بأنّها ذات دوافع سياسيّة. وقال إريك، الابن الثاني لترامب، على تويتر "هذا سوء تصرّف قضائي ينتمي إلى دول العالم الثالث. إنه استهداف انتهازيّ لخصم سياسي في عام الحملات الانتخابيّة".



وفي غضون ذلك، اعتبر رئيس مجلس النوّاب الأميركي الجمهوري كيفين مكارثي الخميس أنّ قرار توجيه الاتّهام إلى دونالد ترامب ألحق بالبلاد "أضرارا لا يُمكن إصلاحها"، في وقتٍ يشنّ حلفاء الرئيس السابق هجوما عنيفا على الديموقراطيّين والمسؤولين القضائيّين.

وقال مكارثي إنّ المدّعي العامّ في مانهاتن الديموقراطي ألفين براغ "أضرّ ببلادنا بشكلٍ لا يمكن إصلاحه، في محاولة للتدخّل في انتخاباتنا الرئاسيّة".

وأضاف "الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النوّاب سيُحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة".

وقال ديسانتيس المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات 2024 أن اتهام ترامب "منافٍ للقيم الأميركية" .