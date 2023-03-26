انت الان تتابع خبر نتنياهو يقيل وزير الدفاع في حكومته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني نتنياهو مساء الاحد، اقالة وزير الامن يوآف غالانت من منصبه بعد اعلان رفضه للتعديلات القضائية ونيته التصويت ضد القانون.



وأدلى وزير الامن الإسرائيلي يوآف غالانت ببيان خاص ودعا إلى وقف مشروع التعديلات القضائية إلى ما بعد عيد الاستقلال.



واضاف ان "الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الاسرائيلي والاجهزة الامنية. وهذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أمد يدي إليه.



وأضاف: "يجب اجراء تغييرات كبيرة في المفاوضات. من أجل الأمن ، يجب أن نوقف العملية التشريعية والسماح لشعب إسرائيل بالاحتفال بعيد الفصح وعيد الاستقلال معًا ، والحزن معًا في يوم الذكرى ويوم الهولوكوست. ولا بد من وقف مظاهر التردد والدخول في حوار ".