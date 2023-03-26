انت الان تتابع خبر الجمارك الكويتية تضبط 18 مليون حبة مخدرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الجمارك الكويتية أنها أحبطت عملية إدخال كمية كبيرة من مادة "البان" المخدرة تقدر بـ 18 مليون حبة .وكانت تلك المواد المخدرة قد وصلت الى المستودعات الجوية في 4 حاويات.



إدارة العلاقات العامة في الجمارك بيّنت أنه "بعد وصول شحنتين تخصان شركتين، في 4 كونتينرات إلى المستودع الجوي، اشتبه المفتشون الجمركيون بتلك الحاويات".



وأضافت أنه "تم تفتيش الشحنة الأولى التي كانت عبارة عن كونتينرين اثنين يحتويان على 27 طنا ونصف الطن، وبالتدقيق تبين أن تحتوي على 735 كيسا بداخلها 2000 كيس من نوع بان، وبداخل كل كيس 100 علبة، في كل واحدة منها 60 حبة، وبإجمالي 12 مليون حبة من نوع بان".



وكشفت الجمارك إلى أنه "بتفتيش الشحنة الثانية تبين أنه تم وضع ملابس في الواجهة الأمامية حتى منتصف الكونتينر، وعند إزالتها تم العثور على 500 كرتونة في كل كونتينر بإجمالي 1000 كرتونة، كل واحد منها يحتوي على 100 كيس من نوع بان، وكل كيس بداخله 60 حبة بإجمالي 6 ملايين حبة بان".



وأشارت إلى أنه "تم حجز الشحنتين اللتين تحتويان على 18 مليون حبة من "البان" المخدرة.