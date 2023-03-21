انت الان تتابع خبر مصرع 10 بحارة غرقاً في المغرب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي 10 بحارة مصرعهم فيما يستمر البحث عن مفقودين اثنين، إثر غرق سفينة صيد جنوبي مدينة الداخلة، وفق ما أعلنت السلطات المغربية.



وأوضحت مصادر أمنية مغربية أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنتشال "جثث 10 بحارة، فيما تم إنقاذ 5 آخرين، من بين الأفراد الـ17 لطاقم سفينة صيد، تعرضت لحادث غرق وذلك على بعد 220 كلم جنوب مدينة الداخلة".



وبين المصدر ذاته أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة من أجل الوصول إلى البحارين المفقودين، فيما لم يحدد سبب الحادث.



وكانت مديرية الأرصاد الجوية توقعت أن يكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على طول المحيط الأطلسي الثلاثاء.