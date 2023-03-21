انت الان تتابع خبر الإمارات:دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دانت الإمارات تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، كما أدانت استخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدودا من الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض دولة الإمارات لـ"خطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية"، مشددة على "ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف".



ونوهت الى أهمية "تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".