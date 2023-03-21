انت الان تتابع خبر الرئيس الصيني يكشف سر زيارة روسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، أثناء زيارة دولة إلى روسيا، أنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذه السنة، في مؤشر إلى متانة الروابط بين البلدين اللذين يواجهان توترا مع الغرب.



وقال شي خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قبل بدء جولة ثانية من المحادثات مع الرئيس الروسي "دعوت بالأمس الرئيس بوتين لزيارة الصين هذه السنة في الوقت الذي يناسبه"، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.



وأكد الرئيس الصيني أنه اختار زيارة روسيا أولا لأنها تشكل مع بلاده أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الجديد لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية سيعطي الأولوية لتطوير الشراكة مع روسيا.



ودعا شي في اجتماعه مع ميشوستين إلى تكثيف عمل الآليات الحكومية لروسيا والصين خلال هذا العام.



تصريحات رئيس الوزراء الروسي جاءت كالتالي:



روسيا والصين تعدان مشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل كبير عبر الطرق العابرة لسيبيريا وعبر آسيا.



حكومتا روسيا والصين ستعملان على تنسيق العمل لتنفيذ الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها اليوم على أعلى مستوى.



على الرغم من العقوبات والاضطرابات في الأسواق العالمية فإن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين يتطور بنجاح.



روسيا مهتمة بصدق بزيادة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع الصين.



روسيا مهتمة بصدق بمواصلة تعزيز الشراكة الشاملة مع الصين.



روسيا والصين في عام 2023 سترفع حجم التجارة إلى 200 مليار دولار.



تشمل حافظة استثمارات لجنة "الاستثمار" الحكومية الدولية التابعة لروسيا الاتحادية والصين 79 مشروعا تزيد قيمتها على 165 مليار دولار.