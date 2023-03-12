انت الان تتابع خبر تعليق الدراسة بمكة المكرمة وجدة الأحد بسبب الأمطار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الأحد 12/3/2023.



وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.



وقال المركز الوطني للأرصاد في السعودية إنه بمشيئة الله، استمرار هطول الامطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الأحد إلى الخميس 2023/3/16-12م”.



وقال أيمن سالم غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد “أصدر المركز الوطني للأرصاد تمديداً للتنبيه الصادر مسبقاً ، على العاصمة المقدسة بأمطار خفيفة الى متوسطة حتى الساعة ١٢ ليلاً.



ثم أصدر تحذيراً من الساعة ١٢ ليلاً وحتى السادسة م الأحد بأمطار غزيرة..