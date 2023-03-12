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تعليق الدراسة بمكة المكرمة وجدة الأحد بسبب الأمطار

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رياض - احمد صلاح - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الأحد 12/3/2023.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر “” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وقال المركز الوطني للأرصاد في السعودية إنه بمشيئة الله، استمرار هطول الامطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الأحد إلى الخميس 2023/3/16-12م”.

وقال أيمن سالم غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد “أصدر المركز الوطني للأرصاد تمديداً للتنبيه الصادر مسبقاً ، على العاصمة المقدسة بأمطار خفيفة الى متوسطة حتى الساعة ١٢ ليلاً.

ثم أصدر تحذيراً من الساعة ١٢ ليلاً وحتى السادسة م الأحد بأمطار غزيرة..

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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