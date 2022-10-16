انت الان تتابع خبر مظاهرات تونس اليوم 2022.. اعرفوا التفاصيل بعد هتافات المحتجين ضد الرئيس قيس سعيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدث في شوارع العاصمة التونسية خروج الآلاف من المتظاهرين للهتاف ضد الرئيس قيس سعيد، ولذلك بدء الجميع يبحثون عن آخر تطورات مظاهرات تونس اليوم 2022، لما حدث في الشوارع حالياً.

مظاهرات تونس الآن

وقامت حركة سياسية التي يعارضها بعضها البعض بشكل شديد، بتنظيم مظاهرات متزامنة داخل العاصمة التونسية، وشيء واحد الجميع اجتمعت عليه كل هذه الحركات، وهو العمل على التنديد بالسياسات الخاصة بالرئيس قيس سعيد، وهو الذي وصفه جميع معارضوه بـ “المستند”، والذي يقوض ما انشأته تونس من ركائز ديمقراطية كثيرة من عام 2011، وهذا على حسب قولهم.