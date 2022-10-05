انت الان تتابع خبر زلزال إيران يُسفر عن 276 إصابة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضرب زلزال شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر شمال غرب إيران، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 276 شخصا، بحسب السلطات المحلية.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الزلزال وقع بالقرب من قرية خوي في إقليم أذربيجان الغرب.



ونقل عن خدمة الطوارئ الطبية في خوي قولها "أصيب 276 شخصا حتى الآن، من بينهم 68 نقلوا إلى المستشفى بسبب كسور".



وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتر تقريبا من قرية خوي وعلى عمق عشرة كيلومترات.



وأشار مركز (جي.إف.زد) الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية في وقت سابق، إلى أن الزلزال شدته 5.5 درجة وهز المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان وإيران.