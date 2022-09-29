انت الان تتابع خبر الإعصار إيان يقطع الكهرباء عن مليون مسكن في فلوريدا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل الإعصار الخطير للغاية "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كلم/ساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.



وقال المركز الأميركي للأعاصير إنّ "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05 (19:05 ت غ)، مشيراً إلى أنّه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس درجات.



وحذّر المركز ومقرّه ميامي من أنّ إيان "إعصار خطير للغاية" وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية".



وتسبّب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع "باور آوتدج" المتخصص.



وقال الموقع إنّ غالبية هذه المساكن تقع على مقربة من المسار الذي سلكه الإعصار، مشيراً إلى أنّه في بعض المقاطعات الساحلية انقطع التيار الكهربائي عن معظم المساكن.

- "قوي جدا"-

وكان حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس حذر صباحا من أن إيان قد يصل الى الارض كاعصار من الفئة الخامسة، الفئة الاعلى على مقياس سافير-سمبسون.



وقال "من الواضح انه اعصار قوي جدا سيترك عواقب كبرى".صدرت أوامر إخلاء منازل ليلا في عشرات المناطق على الساحل.



وقالت مديرة الوكالة الفدرالية المكلفة متابعة الكوارث الطبيعية إن إيان لا يزال يعد عاصفة "خطيرة جدا" للايام المقبلة.



تستعد السلطات "للآثار التاريخية والكارثية التي بدأنا نلحظها" فيما لم يضرب إيان اليابسة بعد كما أكدت دين كريسويل خلال مؤتمر صحافي.



في بورت شارلوت، المدينة التي تعد 64 الف نسمة على الساحل الغربي لفلوريدا، كان عشرات السائقين لا يزالون ينتقلون بسياراتهم صباح الأربعاء في الشوارع رغم الأمطار والرياح العاتية كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

- "قلق"-

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن إيان "قد يكون إعصارا عنيفا جدا وآثاره مدمِّرة ويعرض ارواحاً للخطر".



وقالت تشيلسي تومسون (30 عاما) التي كانت تساعد أهلها على حماية منزلهم الثلاثاء في منطقة إجلاء في جنوب غرب تامبا "كلما اقترب، زاد القلق مع الدخول في المجهول".بحسب موقع متخصص بالطاقة فان أكثر من 270 ألف منزل كانت محرومة من الكهرباء في فلوريدا عند الساعة 11,25 (15,25 ت غ).



وقالت شيلسي تومسون (30 عاماً) بينما كانت تساعد أهلها على حماية منزلهم الثلاثاء في منطقة يتم إخلاؤها في جنوب غرب تامبا "كلما اقترب ازداد القلق من المجهول".



وتوقفت حركة الطيران في مطار تامبا الثلاثاء في وقت متأخر من بعد الظهر.



وأكد وزارة الدفاع الأميركية أن 3000 من رجال الحرس الوطني في حالة تأهب في فلوريدا فيما يتوقع وصول 1800 آخرين.



وتخلت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن إطلاق صاروخ فائق القوة باتجاه القمر كان مقرراً الثلاثاء من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.

- تكثف سريع-

ضرب الإعصار إيان كوبا الثلاثاء بقوة 3 درجات واجتاح غرب البلاد لمدة خمس ساعات قبل أن يتجه نحو خليج المكسيك، وفق معهد الأرصاد الجوية الكوبي "إينسمت".



وقتل شخصان في مقاطعة بينار ديل ريو الغربية، وفق وسيلة إعلام حكومية كوبية. وغرقت كل الجزيرة بالظلام.



وكتبت شركة الكهرباء العمومية "أونيون إليكتريكا" في تغريدة أنّ البلاد التي تضم 11,2 مليون نسمة "بدون كهرباء".



مع ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات، يزداد تواتر الأعاصير الأكثر شدة مع رياح أقوى وهطول أمطار أكثر لكن ليس العدد الإجمالي للأعاصير.



قال غاري لاكمان أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة إن عدة دراسات أظهرت "علاقة محتملة" بين التغير المناخي وظاهرة معروفة باسم "التكثف السريع"- حين تشتد عاصفة استوائية ضعيفة نسبيا لتتحول الى إعصار من الفئة الثالثة او اكثر في غضون 24 ساعة، كما هي الحال عليه مع إيان.



وأوضح لوكالة فرانس برس "هناك توافق مستمر انه سيكون هناك في المستقبل عواصف أقل، لكن العواصف الأكبر ستكون أكثر حدة".