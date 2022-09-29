انت الان تتابع خبر واشنطن تقدّم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,1 مليار دولار على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأميركية.



وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى تعزيز دفاع البلاد على الأمدين المتوسط والطويل، وهي تتضمّن بشكل خاص 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" التي تتميّز بدقة الإصابة.



وزوّدت الولايات المتّحدة الجيش الأوكراني حتى اليوم بـ16 راجمة من طراز هيمارس. وهذه الراجمات المثبّتة على مدرّعات خفيفة أدّت دوراً مهماً في نجاح الهجوم المضادّ الذي شنّته قوات كييف مؤخراً ضد القوات الروسية.



كما تتضمّن الحزمة 150 عربة همفي مصفحة و 150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، على ما أوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان.



ولا يتعلق الأمر بالتسليح المخصص للقوات الأوكرانية التي تقاتل حاليًا ضد القوات الروسية في شرق وجنوب البلاد، بل بمعدّات لن يتم تسليمها إلى كييف قبل أشهر عدّة.



وأكد البيان أن هذه المساعدة الجديدة "تظهر التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا على الأمد الطويل".



وأضاف البنتاغون أن ذلك "يمثل استثمارًا يمتد لسنوات في القدرات الضرورية لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية المستمر في الوقت الذي تدافع فيه عن سيادة أوكرانيا وأراضيها ضد العدوان الروسي".



وترفع هذه الحزمة الجديدة قيمة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 16,2 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير و16,9 مليار دولار منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في كانون الثاني/يناير 2021.وفي البيت الأبيض قالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار إنّ الالتزام بمواصلة توريد الأسلحة لكييف يظهر "أنّنا لن ننثني عن دعم أوكرانيا. سنواصل الوقوف مع الشعب الأوكراني وتقديم المساعدة الأمنية التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم مهما طال الأمر".