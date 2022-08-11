انت الان تتابع خبر حساب نور.. اعرفوا خطوات معرفة نتائج تسكين الطلاب للعام 1444 والان مع التفاصيل

رابط حساب نور

رياض -احمد صلاح- أعلنت اليوم النتائج الخاصة بالتسكين في المسارات التخصصية على حساب الطالب في نظام نور الخاص بمنظومة التعليم في السعودية، ويستطيعون معرفة نتائج التسكين في المسارات التخصصية من خلال نظام نور واتهاذ القرار الملائم اثناء الفترة من 12 لـ 19 محرم 1444 هـ.

ويستطيع الإطلاع على نتائج التسكين عن طريق النقر على الرابط وتسجيل الدخول بحساب الطالب واختيار ايقونة تسكين مسارات من هنا، والموافقة على النتائج الخاصة بالتسكين من حساب الطالب، والتأكيد على هذا الحساب الخاص بولي الامر في الفترة من 12 لـ 19 محرم 1444 هـ، وفي حالة طلب نقل للمدرسة في حالة وجود مدرسة بها شواغر المسار الذي يريده.

خطوات الإطلاع على نتائج التسكين عبر حساب نور

معرفة الإرشادات العامة للتسكين.

ترتيب رغبات الطالب الذي قام باختيارها مسبقاً.

ننتيجة مقياس الميول الذي قام الطالب بإجرائه في وقت سابق ويظهر فيه ترتيب المجالات حسب المقياس.

وحتى يتم الإطلاع على نتيجة مقياس الميول تظهر النتيجة في الخطوة رقم 3 في النتائج الخاصة بالتسكين لجميع المسارات من خلال حساب الطالب، وهي التي تمثل النتيجة الخاصة بمقياس الميول 20% من الدرجة الموزونة.