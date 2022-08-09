

انت الان تتابع خبر الصين تؤكد على أهمية حل الدولتين والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، إن السبب الأساسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتكرر هو أن "حل الدولتين" لم ينفذ، وما لم تُقام دولة مستقلة للفلسطينيين، فلن تتحقق مطالبهم.



وأضاف إن بلاده تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وستواصل بذل الجهود الدؤوبة، لتحقيق هذه الغاية.





كما طالب المندوب الصيني، تشانغ جون، خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة التي عقدت الإثنين، باحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لأن "محاولة تغيير هذا الوضع أو أي عمل استفزازي، سيؤدي إلى الاحتكاكات في المدينة المقدسة".



ونقلت وسائل الإعلام الصينية عن تشانغ قوله خلال جلسة مجلس الأمن "إن الإحاطات التي قدمها الزملاء في فلسطين تشير إلى أن الوضع الحالي مؤسف ويؤلم القلب، والصين تندد بالهجمات العشوائية ضد المدنيين والانتهاكات الفادحة ضد الأطفال"، مشددا على أن حماية المدنيين يجب أن يحترم، ولا يوجد أي استثناءات في ذلك.



وأضاف "إن الوضع الحالي يبقى هشا، وعلى مجلس الأمن أن يولي اهتماما كبيرا لمنع المزيد من التصعيد"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار هو البداية، أما وقف العنف بشكل كامل فيعتمد على التنفيذ، وينبغي استمرار الجهود الدبلوماسية لاحترام وقف إطلاق النار، وضبط النفس لاستعادة الهدوء بأسرع وقت ممكن.



وأوضح أن العمليات العسكرية دمرت المباني والمساكن في قطاع غزة، وفاقمت المعاناة، ما يوجب زيادة الدعم لإعادة التعافي وبناء غزة، وألا ندخر أي جهد لوضع حد للأزمة الإنسانية واسعة النطاق، والوضع مرتبط بما يحدث في الضفة الغربية، وقلقون من الوضع المتأزم في المسجد الأقصى".





كما شدد جون على حق الفلسطينيين بدولة مستقلة، ووضّح بأنّ هذا الحق انتهك بشكل متكرر، والحقائق تثبت مرة تلو الأخرى أن الحلول الطارئة لا تستطيع الحلول مكان الحلول السياسية، منبّهاً المجتمع الدولي للتعامل مع أسباب النزاع الجذرية، وإعادة إطلاق عملية السلام بأسرع ما يمكن، وحل الدولتين ليتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه، وتسوية المسألة الفلسطينية بشكل دائم بأسرع وقت.

