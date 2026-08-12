محمد صلاح يطالب الزمالك بعقوبة قوية ضد بيزيرا.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:28 مساءً - طالب محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، إدارة النادي باتخاذ موقف حازم تجاه البرتغالي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، على خلفية الأزمة الأخيرة التي أثارت جدلًا داخل القلعة البيضاء.

محمد صلاح يطالب بعقوبة رادعة لبيزيرا

وأكد محمد صلاح خلال تصريحات تلفزيونية ضرورة توقيع غرامة مالية كبيرة على بيزيرا، معتبرًا أن العقوبة يجب أن تكون واضحة ورادعة حتى تمثل رسالة لباقي لاعبي الفريق بشأن الالتزام والانضباط.

وأشار مدرب الزمالك السابق إلى أن بيزيرا حظي بحب جماهير النادي منذ انضمامه، لافتًا إلى أن موقفه الحالي لا يتناسب مع العلاقة التي جمعته بالنادي والجماهير خلال الفترة الماضية.

انتقادات لموقف لاعب الزمالك

وأوضح محمد صلاح أن بيزيرا كان من اللاعبين الذين ارتبط بهم جمهور الزمالك بصورة واضحة، كما أشار إلى حصول اللاعب على مستحقاته المالية، مؤكدًا من وجهة نظره أن ذلك يجعل فرض عقوبة قوية أمرًا ضروريًا للحفاظ على الانضباط داخل الفريق.

كما دافع عن التصريحات السابقة التي أدلى بها حسن شحاتة بشأن اللاعب، معتبرًا أن الانتقادات التي تعرض لها شحاتة لم تكن مبررة، وأن حديثه عن ضرورة احترام قيمة الزمالك كان في محله.

أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك

وتأتي تصريحات محمد صلاح في وقت تشهد فيه أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك حالة من الجدل، وسط حديث عن مستقبل اللاعب وموقفه من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرى محمد صلاح أن تعامل إدارة الزمالك مع الأزمة يجب أن يحافظ على هيبة النادي ويضع قواعد واضحة للتعامل مع مثل هذه المواقف، بما يضمن عدم تكرارها من جانب أي لاعب آخر.

وتترقب جماهير الزمالك ما ستسفر عنه الساعات المقبلة بشأن موقف بيزيرا، خاصة مع استمرار الحديث عن مستقبله وإمكانية رحيله عن الفريق.