سوريا: الحكم بإعدام بشار وماهر الأسد

سوريا: الحكم بإعدام بشار وماهر الأسدأصدرت المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد.

وصدر الحكم غيابياً بحق الرجلين اللذين لجآ إلى موسكو بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024. وأدان القاضي فخر الدين العريان الرجلين بارتكاب سلسلة طويلة من الجرائم الخطيرة ضد الشعب السوري خلال فترة حكمهما، على حد تعبيره.

إلى جانب الرئيس السابق، حُكم على شقيقه، ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، بالإعدام. كما حُكم على عاطف نجيب، قائد قوات الأمن في محافظة درعا جنوب سوريا، بالإعدام أيضاً.

وأوضحت المحكمة أن عاطف نجيب أنكر جميع التهم الموجهة إليه، معتبرةً أن إنكاره يتعارض مع الأدلة المقدمة أمامها، ومؤكدةً إنزال العقوبة الأشد بحقه.

وقد صدر الحكم بحضوره. وتُعدّ هذه أولى الأحكام القضائية في سوريا بحق شخصيات بارزة من النظام السابق.

في حكمه، قضى القاضي بأن الأسد وإخوته مسؤولون مسؤولية مباشرة عن القتل العمد لعدد كبير من المدنيين، والتعذيب الممنهج، والاعتقال التعسفي، والجرائم الخطيرة ضد الإنسانية.