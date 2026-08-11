أحمد فلوكس تصدر التريند في الساعات الأخيرة فقد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 مساءً - تصدر الفنان أحمد فلوكس اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول حديث عن حرصه خلال الفترة الماضية على أداء الصلاة والمواظبة عليها، مع اهتمام خاص بصلاة الفجر.

أحمد فلوكس تصدر التريند في الساعات الأخيرة

وأثار هذا الأمر تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين عبر عدد منهم عن سعادتهم برؤية الفنانين والشخصيات العامة وهم يحرصون على العبادات والأعمال الدينية، معتبرين أن الالتزام بالصلاة يمثل جانبًا مهمًا في حياة الإنسان.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي كلمات دعاء وتمنيات بالثبات والهداية، في ظل حالة من التفاعل مع ما نُشر بشأن التزام أحمد فلوكس بالصلاة، خاصة صلاة الفجر.

ويأتي تصدر اسم أحمد فلوكس للتريند في إطار الاهتمام المتزايد بأخبار الفنان وحياته الشخصية، إلى جانب تفاعل الجمهور مع المواقف والتغييرات التي يشاركها أو تتداولها عنه منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر متابعون أن الحديث عن المحافظة على الصلاة وتلاوة القرآن من الأمور التي تلقى ترحيبًا لدى قطاع كبير من الجمهور، مع الدعاء بأن يوفق الله الجميع إلى طريق الخير والهداية.