حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد، بعدما خاض مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن المعسكر المغلق المقام حاليًا لتجهيز الفريق.

الزمالك يخفف الأحمال في مرانه قبل مواجهة البلاستيك وديًا

وقرر الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني خلال مران اليوم، حرصًا على تجنب تعرض اللاعبين للإجهاد، خاصة مع استعداد الفريق لخوض مباراة ودية أمام البلاستيك غدًا الثلاثاء.

تدريبات بدنية وفنية في مران الزمالك

وأشرف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، على الجزء البدني من المران، والذي تضمن مجموعة من التدريبات المتنوعة، إلى جانب فقرة خفيفة باستخدام الكرة.

وانتقل الفريق بعدها إلى التدريبات الفنية والخططية، حيث جرى تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ عدد من الجمل التدريبية، مع متابعة وتوجيهات من معتمد جمال وأعضاء الجهاز الفني المعاون.

واختتم اللاعبون الحصة التدريبية بتقسيمة فنية مصغرة، بهدف تطبيق الأفكار والجمل التي تم التدريب عليها خلال الفقرة الخططية، ضمن خطة إعداد الفريق للمواجهات الرسمية المقبلة.

بطولات عديدة تنتظر الزمالك

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الموسم الجديد على أكثر من جبهة، حيث يشارك الفريق في الدوري المصري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، إلى جانب كأس السوبر المصري، فضلًا عن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يدعم فريق الطائرة

وفي سياق آخر، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع إبراهيم محمد، الشهير بـ«هيكا»، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة رجال استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق عقب جلسة مع المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بحضور رامي نصوحي عضو المجلس وأحمد شعلان مدير الفريق.

ويأتي التعاقد مع «هيكا» ضمن خطة النادي لدعم فريق الكرة الطائرة بعناصر جديدة، استعدادًا للمنافسة على البطولات المختلفة خلال الموسم المقبل.

الزمالك ينهي علاقته بسيف فاروق جعفر

وعلى صعيد فريق كرة القدم، تلقى سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الزمالك، إخطارًا يفيد بعدم الحاجة إلى خدماته خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما ذكره مصدر مقرب من اللاعب.

وبناءً على القرار، تم استبعاد سيف جعفر من معسكر الفريق الحالي، في ظل عدم وجود نية للاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وأوضح المصدر أن اللاعب يتعامل مع قرار الإدارة والجهاز الفني باحترام، وينتظر استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بموقفه خلال الفترة المقبلة.