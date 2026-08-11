ياسمين صبري تكشف كواليس دخولها عالم الفن: كنت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 مساءً - كشفت الفنانة ياسمين صبري أن دخولها مجال التمثيل لم يكن ضمن خطة محددة في بداية مشوارها، موضحة أن الصدفة لعبت دورًا أساسيًا في انتقالها إلى عالم الفن، بعدما كانت تتطلع في الأساس إلى العمل في مجال الإعلام وتقديم البرامج.

وقالت ياسمين صبري، خلال ظهورها في بودكاست «موعد مع لميس» مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها كانت ترغب في أن تصبح مذيعة، لافتة إلى أن طبيعتها الشخصية وحبها للمعرفة والفضول تجاه تفاصيل حياة الأشخاص كانا من أبرز الأسباب التي دفعتها إلى التفكير في هذا المجال.

ياسمين صبري: أحب معرفة تفاصيل حياة الناس

وأوضحت الفنانة أنها شخصية كثيرة التساؤل، وتحب التعرف على تجارب الآخرين وطريقة تفكيرهم وتفاصيل حياتهم اليومية، مشيرة إلى أنها ترى الإنسان شخصية متعددة الطبقات، وأن لديها فضولًا لفهم الجوانب المختلفة في شخصية كل شخص.

وأضافت أن هذا الفضول جعلها ترى نفسها مناسبة للعمل الإعلامي، ولذلك كانت تتمنى في البداية أن تصبح مذيعة، قبل أن تتغير خطتها تدريجيًا.

«ميس إيجيبت» كانت خطوة نحو الفن

وأشارت ياسمين صبري إلى أنها عندما لم تكن تعرف الطريق الذي يمكن أن تسلكه للوصول إلى العمل الإعلامي، قررت خوض تجربة مسابقة «ميس إيجيبت»، باعتبارها فرصة يمكن أن تقودها إلى مجالات أخرى.

وأوضحت أنها كانت تعتمد على قدرتها في اختيار الفرص التي تناسب أهدافها، إلا أن تجربة المسابقة لم تكتمل في النهاية، معتبرة أن عدم إتمامها كان في صالحها.

التمثيل جاء بالصدفة

وتابعت أن فكرة دخولها مجال التمثيل جاءت بعد ذلك، موضحة أنها في البداية لم تكن متحمسة للفكرة، بل كانت ترفضها تمامًا، قبل أن تخوض التجربة وتكتشف أن التمثيل يمكن أن يكون مجالًا مناسبًا لها.

وأكدت أن الصورة التي يقدمها الإنسان عن نفسه تؤثر في طبيعة ما يحصل عليه من الحياة، معتبرة أن الإنسان يستقبل نتائج ما يقدمه للآخرين مثل صدى الصوت.

الاستمرارية مفتاح النجاح

وعن نظرة البعض إليها في بداية مشوارها باعتبارها تعتمد على جمالها فقط، أكدت ياسمين صبري أن النجاح الحقيقي يحتاج إلى الاستمرارية والإصرار، مشيرة إلى أهمية ما يفعله الإنسان بشكل يومي والطريقة التي يقدم بها نفسه.

وأوضحت أنها لم تكن تضع خطة صارمة لتصبح ممثلة، مؤكدة أنها تتعامل مع الحياة ببساطة ولا تميل إلى تحميل الأمور أكثر من حجمها، وهو ما ساعدها، بحسب حديثها، على التحرك بسرعة في خطواتها الفنية.

«جبل الحلال» أول أعمالها

وكشفت ياسمين صبري أن أول أعمالها الفنية كان مسلسل «جبل الحلال»، الذي شاركت فيه أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وأعربت عن تقديرها لتلك البداية، خاصة أنها جاءت من خلال عمل جمعها بعدد من النجوم، بينهم الفنانة وفاء عامر، وكان من إخراج عادل أديب، لتبدأ بعدها رحلتها في عالم التمثيل.