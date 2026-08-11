حكم غيابي.. القضاء السوري يقضي بإعدام بشار الأسد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 مساءً - أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة السورية دمشق حكمًا غيابيًا بإعدام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عاطف نجيب، ابن خاله، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات بحق مواطنين سوريين.

ويعد الحكم الصادر بحق بشار الأسد الأول من نوعه منذ انتقال السلطة في سوريا، في ظل بدء السلطات الانتقالية اتخاذ إجراءات قضائية ضد عدد من المسؤولين المرتبطين بالنظام السابق، سواء من خلال محاكمات حضورية أو غيابية.

اتهامات لبشار الأسد بارتكاب جرائم ضد السوريين

وأوضحت المحكمة أن بشار الأسد أُدين بالمسؤولية عن عمليات قتل عمد طالت أعدادًا كبيرة من الأشخاص، من بينهم أطفال، إلى جانب اتهامات بالتعذيب، مشيرة إلى استخدام مؤسسات وأجهزة الدولة في تنفيذ ممارسات اعتبرتها المحكمة من الأفعال التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكان بشار الأسد قد غادر سوريا برفقة أفراد من عائلته وعدد من المقربين منه إلى موسكو، عقب سقوط حكومته في ديسمبر 2024، وفق ما ورد في تفاصيل القضية.

إعدام ماهر الأسد وملاحقته دوليًا

وشمل الحكم كذلك ماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق، بعدما أدانته المحكمة في قضايا مرتبطة بالقتل العمد والقصد والتعذيب والتحريض، لتقضي المحكمة بإعدامه غيابيًا.

كما قررت محكمة الجنايات في دمشق اتخاذ إجراءات لملاحقة بشار الأسد وماهر الأسد على المستوى الدولي، ضمن المسار القضائي المتعلق بالقضايا المنسوبة إليهما.

إعدام عاطف نجيب

وقضت المحكمة أيضًا بإعدام عاطف نجيب، الذي سبق أن تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بالقتل العمد والتعذيب.

وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل ارتباط اسم نجيب بالأحداث التي شهدتها درعا، التي كانت من أبرز بؤر الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد النظام السابق في مارس 2011.

ووفقًا للحكم، فإن الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بينما رفضت المحكمة دفوعه القائمة على إنكار الاتهامات، وأن إنكاره جميع التهم يتعارض مع الأدلة المقدمة أمام المحكمة.