الحكم الصومالي عمر أرتان يصل سالزبورج استعدادًا للسوبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 مساءً - وصل الحكم الصومالي عمر أرتان إلى مدينة سالزبورج النمساوية، استعدادًا لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تجمع بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في خطوة بارزة بمسيرته التحكيمية وعلى مستوى التحكيم الأفريقي.

أرتان يدير مواجهة باريس سان جيرمان وأستون فيلا

يستعد أرتان، البالغ من العمر 34 عامًا، لقيادة المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا، بطل الدوري الأوروبي، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل في النمسا.

وتحظى المباراة باهتمام كبير، ليس فقط بسبب طرفيها، وإنما أيضًا نظرًا إلى اختيار حكم أفريقي لإدارة واحدة من أبرز المواجهات على أجندة كرة القدم الأوروبية.

إنجاز تاريخي ينتظر الحكم الصومالي

وقد يدخل عمر أرتان التاريخ في حال إدارته المباراة، باعتباره مرشحًا لأن يصبح أول حكم من خارج القارة الأوروبية يقود نهائيًا تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ويمثل هذا الاختيار خطوة مهمة للحكم الصومالي، كما يعكس تنامي حضور الحكام الأفارقة في المنافسات الكبرى خارج القارة.

تعاون بين «يويفا» و«كاف» وراء اختيار أرتان

ويأتي تعيين عمر أرتان في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» خلال أبريل الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، ومن بينها تطوير منظومة التحكيم.

ومن شأن هذا التعاون فتح المزيد من فرص تبادل الخبرات وإتاحة مشاركة الحكام في مسابقات ومناسبات كروية دولية كبرى.

أرتان يتجاوز أزمة كأس العالم 2026

ويكتسب ظهور الحكم الصومالي في السوبر الأوروبي أهمية خاصة، بعدما تعرض لأزمة حالت دون مشاركته في إدارة مباريات كأس العالم 2026، عقب منعه من دخول الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى غيابه عن منافسات البطولة.

ويسعى أرتان إلى استغلال فرصة السوبر الأوروبي لتعزيز مكانته على الساحة الدولية، خاصة أن المباراة تمثل محطة مهمة في مسيرته التحكيمية.

تمثيل أفريقي في مواجهة أوروبية كبرى

ويأمل الحكم الصومالي في أن تكون مباراة السوبر الأوروبي بداية لمرحلة جديدة في مشواره، خصوصًا مع الأهمية الرمزية لاختياره لإدارة مواجهة تجمع بطلي أكبر مسابقتين للأندية في أوروبا.

ويترقب عشاق كرة القدم أداء أرتان في المباراة، وسط اهتمام أفريقي خاص بظهور حكم من القارة في هذا الموعد الأوروبي البارز.