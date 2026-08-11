كامل أبو علي يكشف أمنيته بشأن افتتاح استاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 صباحاً - كشف كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن أمنيته بإقامة مباراة افتتاح استاد المصري الجديد بحضور النادي الأهلي، في ظل اقتراب الانتهاء من أعمال تطوير الاستاد وتجهيزه لاستضافة مباريات الفريق.

الأهلي طرفًا في افتتاح استاد المصري

وأكد كامل أبو علي أن مواجهة الأهلي خلال افتتاح الاستاد ستكون حدثًا استثنائيًا يحمل أهمية كبيرة على المستويين الجماهيري والرياضي، مشيرًا إلى أن جماهير بورسعيد تستحق احتفالية تليق بتاريخ النادي المصري ومكانته.

وتنتظر جماهير النادي المصري الإعلان عن الموعد النهائي لافتتاح الاستاد، خاصة أن عودة الفريق للعب على ملعبه تمثل مطلبًا مهمًا للجماهير التي تتطلع إلى مشاهدة المباريات من المدرجات ومساندة الفريق على أرضه.

ويمثل استاد المصري الجديد حلمًا طال انتظاره لدى جماهير بورسعيد، مع استمرار الاستعدادات الخاصة بالانتهاء من الأعمال اللازمة تمهيدًا لعودته إلى الخدمة واستضافة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتأمل جماهير المصري أن تكون عودة الفريق إلى ملعبه مناسبة رياضية كبيرة، خاصة مع رغبة مجلس الإدارة في تنظيم افتتاح يليق بتاريخ النادي وعلاقته القوية بجماهيره.