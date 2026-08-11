حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 صباحاً - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا إتمام اتفاقه مع برشلونة الإسباني للحصول على خدمات المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، خلال فترة الانتقالات الحالية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ليفربول يعلن التعاقد مع رونالد أراوخو على سبيل الإعارة

وأوضح النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن انتقال أراوخو إلى صفوف الفريق سيكون لموسم 2026-2027، مع ارتباط إتمام الصفقة بالحصول على تصريح العمل واستكمال إجراءات الموافقة الدولية.

أرقام رونالد أراوخو مع برشلونة

ويبلغ رونالد أراوخو 27 عامًا، ويشغل مركز قلب الدفاع، ويمتلك خبرة كبيرة على مستوى المنافسات الأوروبية، بعدما خاض الموسم الماضي بقميص برشلونة.

وشارك المدافع الأوروجوياني خلال الموسم الماضي في 24 مباراة بالدوري الإسباني، وتمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف.

ويأمل ليفربول في الاستفادة من قدرات أراوخو الدفاعية وخبراته، لدعم الخط الخلفي للفريق خلال منافسات الموسم الجديد، بينما يترقب النادي استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بالصفقة.