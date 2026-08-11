قائمة الزمالك للموسم الجديد.. تعرف على أسماء اللاعبين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 صباحاً - أنهى نادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد بتحديد قائمة الفريق التي تضم مجموعة متنوعة من اللاعبين، تجمع بين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة والصفقات الجديدة، وذلك قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.

قائمة الزمالك للموسم الجديد

وتضم قائمة الفريق عددًا من اللاعبين في مراكز حراسة المرمى والدفاع والوسط والأجنحة والهجوم، وجاءت الأسماء كالتالي:

حراسة المرمى

المهدي سليمان

محمد عواد

محمد صبحي

محمود الشناوي

خط الدفاع

محمود حمدي الونش

محمد إسماعيل

مصطفى الزناري

أحمد حسام

السيد أسامة

خط الظهر

فتوح

بن تايج

عمر جابر

محمد إبراهيم

خط الوسط

أحمد ربيع

محمود جهاد

يوسف الفرنسي

محمد شحاتة

عبدالله السعيد

أحمد الخضري

محمد السيد

محمد حمد

آدم كايد

الأجنحة

أحمد شريف

شيكو بانزا

خوان بيزيرا

أحمد الجفالي

إيشو

رؤوس الحربة

عمرو ناصر

حسام أشرف

ناصر منسي

عدي الدباغ

وتعكس القائمة تنوعًا في العناصر المتاحة أمام الجهاز الفني، في ظل تطلع الزمالك إلى المنافسة بقوة في البطولات والاستحقاقات التي تنتظره خلال الموسم الجديد.