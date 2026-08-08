قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة

قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرةتوغلت قوات إسرائيلية، اليوم، بدبابة وجرافة وعدة آليات من القاعدة العسكرية المستحدثة في مدينة القنيطرة، باتجاه قرية رسم الرواضي، وصولا إلى محيط قرية الصمدانية الغربية، جنوب سوريا.

وأفادت القناة السورية الرسمية، بأن قوات الاحتلال تنفذ عمليات تجريف للأراضي الزراعية في محيط قرية الصمدانية الشرقية.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات عسكرية محملة بالجنود في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، إذ أقامت حاجزا عسكريا داخل القرية.

ويواصل الكيان الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاته المتكررة في ‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات ‏بالقذائف وغيرها، فيما تدعو سوريا المجتمع ‏الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة أراضيها المحتلة.