قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلندياانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، بعد عدوان عسكري استمر يومين، أسفر عن 51 إصابة وأكثر من 60 حالة اعتقال واحتجاز وتحقيق ميداني، إلى جانب أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت محافظة القدس إنّ قوات الاحتلال نفذت خلال العدوان عمليات اقتحام ودهم وتفتيش واسعة، وحوّلت منازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز احتجاز، وسيطرت على مقر اللجنة الشعبية ومكتب المحافظة داخل المخيم، كما أغلقت مداخل المنطقة وقيّدت حركة الطواقم الصحفية والإسعافية.

وأوضحت أن الإصابات توزعت بين 38 حالة نقلت إلى المستشفيات جراء الاعتداء بالضرب، و6 حالات عولجت ميدانياً، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و6 حالات اختناق بالغاز.

كما هدمت قوات الاحتلال 7 محال تجارية ومنشأة لغسيل المركبات، وجرفت أجزاء من ممتلكات فلسطينية وألحقت أضراراً بعشرات المنازل والمحال خلال عمليات التفتيش.

وأكدت محافظة القدس أنّ العدوان تجاوز المبررات الأمنية التي طرحتها إسرائيل، معتبرةً أنه يأتي في إطار فرض واقع عسكري جديد شمال القدس، بما يخدم مشاريع استيطانية واسعة، بينها مخطط إقامة مستوطنة «عطروت» ومشاريع بنى تحتية وطرق تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة وفصل القدس عن امتدادها شمالاً.