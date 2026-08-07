قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، بعد عدوان عسكري استمر يومين، أسفر عن 51 إصابة وأكثر من 60 حالة اعتقال واحتجاز وتحقيق ميداني، إلى جانب أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
وقالت محافظة القدس إنّ قوات الاحتلال نفذت خلال العدوان عمليات اقتحام ودهم وتفتيش واسعة، وحوّلت منازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز احتجاز، وسيطرت على مقر اللجنة الشعبية ومكتب المحافظة داخل المخيم، كما أغلقت مداخل المنطقة وقيّدت حركة الطواقم الصحفية والإسعافية.
وأوضحت أن الإصابات توزعت بين 38 حالة نقلت إلى المستشفيات جراء الاعتداء بالضرب، و6 حالات عولجت ميدانياً، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و6 حالات اختناق بالغاز.
كما هدمت قوات الاحتلال 7 محال تجارية ومنشأة لغسيل المركبات، وجرفت أجزاء من ممتلكات فلسطينية وألحقت أضراراً بعشرات المنازل والمحال خلال عمليات التفتيش.
وأكدت محافظة القدس أنّ العدوان تجاوز المبررات الأمنية التي طرحتها إسرائيل، معتبرةً أنه يأتي في إطار فرض واقع عسكري جديد شمال القدس، بما يخدم مشاريع استيطانية واسعة، بينها مخطط إقامة مستوطنة «عطروت» ومشاريع بنى تحتية وطرق تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة وفصل القدس عن امتدادها شمالاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.