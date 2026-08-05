كواليس الصفقة التاريخية: كيف حسم طرابزون سبور سباق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:20 مساءً - تداولت الأوساط الرياضية تفاصيل انضمام قائد المنتخب المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء حقبته الذهبية مع نادي ليفربول الإنجليزي ولم تكن هذه الصفقة وليدة المصادفة، بل جاءت تتويجاً لسباق تفاوضي محتدم بين عدة أندية، حسمه النادي التركي بفضل التخطيط المالي والتعامل الاحترافي.

تمسك بالبقاء في أوروبا واستبعاد الخيارات الأخرى

منذ الإعلان عن رحيله عن قلعة "أنفيلد"، وضع صلاح الاستمرار في المنافسة داخل القارة العجوز كأولوية رئيسية في خطوته المقبلة.

ورغم العروض المالية الضخمة التي قدمتها أندية الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن رغبة اللاعب في التواجد بالملاعب الأوروبية جعلت من الدوري التركي وجهة مثالية، خاصة بعد صعوبة توفيق المطالب المالية مع بعض الأندية الإيطالية التي أبدت اهتمامها مبكراً.

انهيار المفاوضات مع بشكتاش بسبب التسريبات

كان نادي بشكتاش التركي هو الأقرب لإتمام الصفقة في بدايتها، حيث قطع شوطاً في المحادثات مع وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس. غير أن المفاوضات شهدت تحولاً دراماتيكياً وأُغلقت تماماً لعدة أسباب:

خرق السرية: تسببت التسريبات الإعلامية الصادرة من داخل إدارة بشكتاش في غضب ممثلي اللاعب الذين اشترطوا السرية التامة.

تصريحات علنية حول العمولات: زادت الفجوة بين الطرفين عقب خروج مسؤولين في النادي بتصريحات إعلامية تتطرق لنسب العمولات والمطالب المالية، ما اعتبره وكيل صلاح تجاوزاً غير مقبول أدى للانسحاب النهائي من طاولة الحوار.

استراتيجية طرابزون سبور: الهدوء والاحترافية

استغل نادي طرابزون سبور التعثر وشروع إدارته برئاسة إرطغرل دوغان في التحرك الدقيق. وتلخصت عوامل نجاح الصفقة في النواحي التالية:

التكتم الإعلامي: فرض النادي حظراً إعلامياً تاماً ونفى وجود أي اتفاقات مسبقة احتراماً لرغبة اللاعب ووكيله.

المرونة التفاوضية: أبدى طرابزون استجابة لجميع الشروط المتعلقة ببنود العقد وتسهيل الحقوق التجارية والتسويقية.

العرض المالي المرتفع: قدم النادي عقداً يضم راتباً سنوياً يُقدّر بنحو 17 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تصل إلى 5 ملايين يورو، إلى جانب امتيازات مبيعات القمصان وحقوق الصور.

تعثر المحاولات السعودية

في المقابل، شهدت الأسابيع الأخيرة محاولات جادة من نادي الاتحاد السعودي لضم صلاح بعروض مالية تراوحت بين 20 إلى 30 مليون يورو سنوياً.

إلا أن التمسك بسقف مالي أعلى من جانب ممثلي اللاعب، إلى جانب تفضيل الخيار الأوروبي، حسما الوجهة النهائية لصالح النادي التركي.

يمثل انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور محطة جديدة في مسيرته الكروية الحافلة، حيث تترقب الجماهير ظهور اللاعب وتأثيره المرتقب على خارطة المنافسة في الدوري التركي خلال الموسم المقبل.