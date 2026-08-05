السر وراء الرقم 61.. كواليس الظهور الأول لمحمد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:20 مساءً - أثار ظهور صلاح بالرقم 61 في اللقطات الأولى استغراب واستفسار المتابعين، خاصة وأن النجم المصري ارتبط طوال مسيرته التاريخية مع ليفربول والمنتخب المصري بالرقمين 11 و10.

كواليس الظهور الأول لمحمد صلاح بقميص طرابزون سبور

واتضح لاحقاً أن ارتداء هذا الرقم يحمل دلالة رمزية وثقافية خاصة؛ إذ يمثل الرقم 61 الرمز البريدي ولوحات السيارات الخاصة بمدينة طرابزون، ويُعد أيقونة وانتماءً يعتز به أهالي المدينة وجماهير النادي، حيث جرت العادة على استخدامه كنوع من الاستقبال والترحاب التكريمي بالصفقات الكبرى.

الاستقرار على الرقم 10

وعلى صعيد الرقم المعتمد داخل الملعب، أفادت تقارير صحفية تركية بأن النادي كان قد جهز في البداية القميص رقم 11 الشهير الذي تألق به صلاح في الملاعب الأوروبية.

إلا أن الرغبة الأخيرة للاعب رجحت كفة القميص رقم 10، وهو الرقم الذي يحمله مع المنتخب الوطني المصري، ليتم اعتماده رسمياً كرقمه المفضل في تجربته الجديدة بالدوري التركي.

رسالة حماسية في الظهور الأول

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي طرابزون سبور الصور الأولى لصلاح بالطقم العنابي والأزرق الشهير، مرفقة بمقطع وجه فيه اللاعب كلمة خاصة ومباشرة للأنصار قال فيها: "طرابزون في كل مكان بالنسبة لنا!"، لتنطلق موجة من الحماس الاحتفالي بين جماهير النادي المنتظرة لوصوله والمراهنة على نجاحه في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.