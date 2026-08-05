محمد صلاح يصل تركيا.. جماهير طرابزون سبور تحتشد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:20 مساءً - عيش الشارع الرياضي التركي والمصري حالة من الحماس الشديد مع اقتراب الحسم الرسمي لأحد أكبر مفاجآت فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث احتشدت أعداد كبيرة من عشاق نادي طرابزون سبور في مطار إسطنبول بانتظار وصول قائد المنتخب المصري محمد صلاح.

محمد صلاح يصل تركيا

وتزينت جنبات المطار بأعلام النادي والرايات التشجيعية، وتعالت الهتافات الحماسية التي تعبر عن مدى تطلع الجماهير لرؤية النجم العالمي وهو يرتدي قميص فريقهم، في مشهد يعكس القيمة الفنية والجماهيرية الكبيرة التي يحملها اللاعب معه إلى الدوري التركي.

رسالة حماسية وصور داخل الطائرة

وكان الحساب الرسمي لنادي طرابزون سبور قد مهد للحدث عبر نشر صور لمحمد صلاح وهو على متن الطائرة المتجهة إلى تركيا ممسكاً بقميص الفريق، إلى جانب مقطع فيديو قصير وجه فيه النجم المصري كلمة خاصة للأنصار، مؤكداً فيها حماسه وشوقه للقاء الجماهير، وهو ما زاد من اشتعال الأجواء الاحتفالية قبل هبوط طائرته.

الفحوصات الطبية واللمسات الأخيرة

ومن المقرّر أن يوجه صلاح فور وصوله للقيام بالفحوصات الطبية الروتينية، يتبعها وضع الروتوش النهائية على عقده الجديد وإعلان انضمامه رسمياً.

وتضع إدارة طرابزون سبور آمالاً عريضة على خبرات الهداف المصري الميدانية وقدرته التهديفية العالية لتقديم إضافة نوعية للفريق والمنافسة بقوة في البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

نهاية حقبة ليفربول وبداية تحدٍ جديد

تأتي هذه الخطوة لتمثل محطة فارقة في المسيرة الكروية للـ "ملك المصري"، إذ ينهي مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية استمرت على مدار تسعة أعوام داخل أروقة ملعب "أنفيلد" مع نادي ليفربول الإنجليزي، ليفتح صفحة جديدة مليئة بالتحديات في الملاعب التركية.