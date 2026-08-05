حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:20 مساءً - أثار الإعلامي خالد الغندور حالة كبيرة من الجدل في الشارع الرياضي عقب تقييمه للنسخة المرتقبة من بطولتي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا، مؤكداً أن النسخة الحالية ستشهد منافسة شراسة وغير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية.

خالد الغندور يشعل الجدل بتصريحاته حول قوة الكونفدرالية ودوري الأبطال

وأوضح الغندور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أن بطولة الكونفدرالية تضم هذا الموسم أندية ذات وزن ثقيل وتاريخ قاري كبير مثل الأهلي، والرجاء، والوداد، واتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، وزد، مستبعداً وجود مواجهات سهلة.

في الوقت ذاته، أشار إلى أن دوري أبطال إفريقيا يظل البطولة الأقوى والأهم لكونها المؤهلة لكأس العالم للأندية، بمشاركة أندية بارزة كـ الزمالك، وصن داونز، وبيراميدز، والترجي، والمولودية، والهلال، بانتظار ما ستسفر عنه القرعة.

تساؤلات حول غيابات الزمالك وموقف عبد الله السعيد وبانزا وبيزيرا

على صعيد آخر، تطرق الغندور إلى ملف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثيرت حالة من الاستفهام بشأن غياب عدد من العناصر الأساسية عن التدريبات الجماعية مؤخراً، وفي مقدمتهم عبد الله السعيد، وبانزا، وبيزيرا.

وتساءلت الجماهير حول أسباب هذه الغيابات وما إذا كانت تعود إلى إصابات عضلية أو تدبير إداري وفني من الجهاز الفني، مستهدفة الحفاظ على استقرار الفريق والجاهزية الفنية قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبولة.

الغندور يدافع عن الحكم محمود وفا وينتقد ازدواجية المعايير

في سياق تحليلي للحالات التحكيمية أثار الغندور ملف التحكيم الإفريقي والمحلي، مشيراً إلى وجود ازدواجية في تناول القرارات والتقديرات داخل المستطيل الأخضر.

وانتقد تصليب الضوء على الأخطاء التي يقع فيها الحكم محمود وفا بشكل مكثف ومهاجمته حاداً، في حين يتم التغاضي عن حالات وأخطاء مشابهة يرتكبها حكام آخرون دون فتح ملفاتها بنفس القوة الإعلامية، داعياً إلى العدالة والحيادية عند تقييم الأداء التحكيمي.