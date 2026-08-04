نزاع الوكلاء يُعطل حسم صفقة انتقال ديوماندي من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:12 صباحاً - تسببت أزمة نشبت بين وكلاء أعمال الجناح الإيفواري يان ديوماندي، نجم نادي آر بي لايبزيج، في تأخير وضع البصمات الأخيرة على انتقاله المرتقب إلى صفوف ريال مدريد. ووفقاً لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن وكالة "Maxidel"، التي أدارت عملية انتقال اللاعب سابقاً من ليجانيس إلى لايبزيج، تقدمت بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد وكالة "روك نيشن" التي تتولى إدارة أعماله حالياً، بدعوى وجود خرق بنود التعاقد وإجراء التفاوض مع النادي الملكي دون أحقية قانونية.

موقف ريال مدريد والحلول اللائحية المتاحة

وأوضحت التقارير أن هذه الأزمة القضائية بين الشركتين تتعدى الخلافات الداخلية لتلقي بظلالها على عملية تسجيل اللاعب وفقاً للوائح الفيفا المنظمة لانتقالات اللاعبين.

ومن جانبه، لم يكن ريال مدريد طرفاً في هذا النزاع أو على علم بتفاصيله المسبقة، حيث يسود الاعتقاد داخل أروقة الميرنجي بأن الموقف القانوني للنادي حاسم وصحيح.

ويتجه النادي الملكي للعمل على استخراج تصريح مؤقت يسمح بقيد ديوماندي رسمياً لحين فصل الفيفا في النزاع المالي حول القيمة الإجمالية للصفقة.

التفاصيل المالية والإدارية شبه مكتملة

وعلى صعيد الاتفاقات بين الناديين، أوشكت الصفقة على الانتهاء بشكل كامل؛ حيث تم الاتفاق بين ريال مدريد ولايبزيج على المبالغ المادية المستحقة، وآلية السداد، وصياغة العقود الجديدة، إضافة إلى تجهيز كافة الوثائق الرسمية، ليبقى الحسم مرهوناً بإنهاء الملف القضائي أمام الهياكل التنفيذية في الفيفا.