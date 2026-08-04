معتمد جمال يرفع الحمل البدني للزمالك بتدريبات على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:12 صباحاً - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، على إقامة التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء على فترتين (صباحية ومسائية) وتأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع داخل المعسكر المغلق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة إعداد الفريق للانطلاقة المرتقبة في الموسم الكروي الجديد.

برنامج إعداد مكثف لخوض المعترك الكروي

ويسعى الجهاز الفني من خلال زيادة الحمل التدريبي إلى رفع اللياقة البدنية والارتقاء بالجوانب التكتيكية والفنية للكتيبة البيضاء، لضمان وصول جميع العناصر إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل بدء المنافسات الرسمية ويركز الطاقم الفني على تجريب عدة أفكار خططية وتجهيز البدلاء والأساسيين على حد سواء.

تحديات محلية وإفريقية تنتظر الفارس الأبيض

ويخوض الزمالك فترة الإعداد بطموحات كبيرة للمنافسة على كافة الألقاب خلال الموسم المقبل؛ إذ يستعد الفريق للمشاركة في أجندة مزدحمة بالبطولات المحلية والقارية، تشمل الدوري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، والسوبر المحلي، إلى جانب العودة للمنافسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.