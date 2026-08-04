باختكور الأوزبكي يعلن رسمياً تعاقده مع المهاجم العراقي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:12 صباحاً - أتم نادي باختكور الأوزبكستاني إجراءات التعاقد مع المهاجم العراقي أيمن حسين ليكون أحدث تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم وأوضح النادي في بيان رسمي أن المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا قد وقّع على عقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، ليعزز القوة الهجومية للفريق الأوزبكي بفضل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها على المستويين المحلي والدولي.

سجل تهديفي حافل مع الأندية والمنتخب

ويملك أيمن حسين مسيرة كروية حافلة بالعديد من محطات الاحتراف المحلية والعربية؛ حيث سبق له ارتداء قمصان أندية عراقية بارزة مثل النفط، الشرطة، القوة الجوية، دهوك، والكرمة، إلى جانب تجارب عربية مع الصفاقسي التونسي، أم صلال والخرط والمارخية والوكرة في قطر، إضافة إلى الجزيرة الإماراتي والرجاء الرياضي المغربي ونجح خلال مسيرته مع الأندية في تسجيل 120 هدفاً ببطولات الدوري المختلفة.

تألق دولي مع أسود الرافدين

وعلى الصعيد الدولي، يُعد أيمن حسين أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب العراقي، حيث يمتلك في رصيده 34 هدفًا بقميص "أسود الرافدين".

ولفت البيان الأوزبكي إلى النجاحات التهديفية البارزة للمهاجم العراقي، بما في ذلك هز الشباك خلال مشاركاته في الألعاب الأولمبية ونهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى تسجيله الهدف الوحيد للعراق في آخر مشاركات المونديال.