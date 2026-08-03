ذروة الموجة الحارة.. ”الأرصاد” تعلن تفاصيل حالة الطقس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 09:56 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لخريطة الطقس اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، مشيرة إلى استمرار ذروة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد وأوضحت الهيئة أن ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية يؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية مقارنة بالحرارة المسجلة في الظل.

ظواهر جوية وتفاصيل طقس اليوم

بحسب النشرة الجوية الصادرة عن الأرصاد، يسود طقس رطب ومائل للحرارة خلال ساعات الصباح الأولى، ليتحول إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على معظم مناطق الجمهورية، بينما يكون حارًا ورطبًا على الشريط الساحلي الشمالي، ويصبح مائلًا للحرارة والرطوبة ليلاً.

كما رصد التقرير عدة ظواهر جوية متوقعة:

الشبورة المائية: تتشكل شبورة صباحية (من 4:00 حتى 8:00 صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، الوجه البحري، وسواحل البلاد وشمال الصعيد، وقد تزداد كثافتها في بعض المناطق.

الغيوم والأتربة: تظهر سحب منخفضة قد تفرز رذاذًا خفيفًا غير مؤثر على مناطق متفرقة شمال البلاد، بالتزامن مع وجود أتربة عالقة نهارًا على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة.

فرص الأمطار: توجد احتمالية ضعيفة بنسبة تصل إلى 20% لسقوط أمطار خفيفة قد تتطور إلى متوسطة على أقصى الجنوب (حلايب، شلاتين، أبو سمبل، وجنوب الصحراء الشرقية).

نشاط الرياح والاضطراب البحري: تنشط الرياح ليلاً بسرعة (30-40 كم/س) لتلطيف الأجواء في المناطق المفتوحة، بينما تثير الأتربة على مطروح، السلوم، وأقصى الجنوب. كما تنشط على شواطئ الإسكندرية والعلمين وبلطيم وجمصة مما يرفع الأمواج.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر المتوسط: معتدل الاضطراب، بارتفاع أمواج بين 1.5 و2 متر، ورياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع أمواجه بين متر ومترين، مع رياح شمالية غربية تحول إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في المحافظات