مليون متابع في يوم.. الموهبة المصرية حمزة عبد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 09:56 صباحاً - حقق النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم انطلاقة استثنائية وقفزة جماهيرية واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، إثر تجاوز حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" عتبة 1.6 مليون متابع، مسجلاً نمواً صاروخياً بزيادة تجاوزت المليون متابع في أقل من 24 ساعة فقط.

الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم يسطع مع برشلونة ويخطف الأنظار

وتأتي هذه الطفرة الشعبية عقب الظهور اللافت للمهاجم الواعد، البالغ من العمر 18 عاماً، مع الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني إذ نجح في تسجيل هدفي الفريق الكتالوني خلال التعادل (2-2) أمام برمنجهام سيتي، في المواجهة الودية الأولى ضمن التحضيرات الصيفية للموسم الجديد.

إشادة فليك وترقب جماهيري

استطاع اللاعب الشاب أن يحجز مكاناً بارزاً في اهتمامات عشاق "البلوجرانا"، حاصداً إشادة واسعة من الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني هانز فليك، بفضل مردوده الفني المتميز وقدرته المبكرة على ترك بصمة تهديفية واضحة.

ويعكس هذا التفاعل الجماهيري الهائل حجم الشغف والترقب الكبيرين لمسيرة الموهبة المصرية داخل أسوار النادي الكتالوني، وسط توقعات بأن يحظى بدور بارز وأوراق رابحة مع انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.