3 قتلى بإطلاق نار في ولاية أمريكية

3 قتلى بإطلاق نار في ولاية أمريكيةقُتل ثلاثة أشخاص، بينهم منفذ الهجوم، وأصيب اثنان آخران على الأقل، اليوم الأحد، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تجارية بمدينة توين فولز بولاية أيداهو الأمريكية.

وقال رئيس شرطة مدينة توين فولز، ماثيو هيكس، إن مطلق النار لقي مصرعه، مؤكداً أنه “لم يعد هناك أي خطر يهدد السكان”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن منسق الشؤون الإعلامية في المدينة، جوش بالمر، أن السلطات تلقت بلاغاً عن إطلاق النار بالقرب من أحد مطاعم “إن آند آوت برغر” في منطقة تجارية مزدحمة، قبل أن تعلن بعد نحو ساعة السيطرة على الموقف وتحـييد الخطر.

وأوضح بالمر أن حصيلة الحادث بلغت ثلاثة قتلى، من بينهم منفذ الهجوم، فضلاً عن إصابة شخصين على الأقل، فيما أشار هيكس إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية المسلح والكشف عن دوافعه.

وكانت شرطة مدينة توين فولز قد أعلنت، عبر حسابها على “فيسبوك”، إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع الحادث، إضافة إلى جسر قريب، فور تلقي البلاغ الأول بشأن إطلاق النار.