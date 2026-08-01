”برنابيو فقط”.. ديوماندي يضغط على لايبزيج لحسم انتقاله...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:48 مساءً - يتماسك الدولي الإيفواري يان ديوماندي بطموح ارتداء قميص ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتزامن مع تسارع وتيرة المفاوضات بين إدارة "الميرينجي" ونادي آر بي لايبزيج الألماني لإغلاق ملف الصفقة بشكل رسمي.

ديوماندي يضغط على لايبزيج لحسم انتقاله إلى ريال مدريد

وفقاً لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اللاعب أبلغ مسؤولي لايبزيج بقرار قاطع يقتضي الانتقال حصراً إلى ريال مدريد، رافضاً الاستماع لأي عروض من أندية أخرى، مع إبداء جاهزيته للانتظار حتى التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

تدريبات فردية وغياب عن الوديات

وفي إطار سعيه للحفاظ على جاهزيته دون المخاطرة بسلامته البدنية، يتدرب ديوماندي بشكل منفرد بعيداً عن التدريبات الجماعية للفريق، تجنباً للتعرض لأي إصابة قد تعرقل مسار الصفقة المرتقبة.

وكان اللاعب قد غاب عن المواجهة الودية الأخيرة للايبزيج أمام فريق "فيرل"، حيث عللت إدارة النادي الألماني الغياب بأنه يعود لظروف صحية طارئة، بينما تؤكد المصادر الإسبانية أن الغياب يرتبط بشكل مباشر بملف انتقاله المعلق.

سباق مع الوقت قبل معسكر النمسا

تتجه إدارة لايبزيج لاصطحاب الجناح الإيفواري ضمن بعثة الفريق المغادرة إلى المعسكر الإعدادي في النمسا، حال عدم التوصل لاتفاق حاسم خلال الساعات القادمة.

وفي المقابل، يسعى ريال مدريد لتسريع الإجراءات والإنهاء المبكر لكافة التفاصيل المالية والتعاقدية قبل خروج الفريق الألماني لمعسكره الخارجي.

رسائل واضحة وموقف ثابت

تأتي هذه التطورات في وقت يدرس فيه لايبزيج العرض الأخير المقدم من إدارة ريال مدريد، بينما يتواصل ضغط اللاعب داخل وخارج الميدان؛ حيث عكس ديوماندي رغبته الواضحة عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال التفاعل مع حسابات النادي الملكي ومنشورات ترجح اقتراب التحاقه بقلعة "سانتياجو برنابيو".