إبراهيم فايق يؤكد دعمه للقيادة ومؤسسات الدولة.. ويستعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:48 مساءً - في رسالة حاسمة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبر الإعلامي إبراهيم فايق عن دعمه الكامل والمطلق لمؤسسات الدولة المصرية والقيادة السياسية خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا ثقته التامة في كل التوجهات والقرارات الوطنية.

رسالة وطن وثقة في القيادة

وأوضح "فايق" في منشوره أن الوقوف خلف الوطن ومؤسساته العسكرية لا يحتمل الشك أو الحيرة في مثل هذه الأوقات، حيث كتب:

"في الحالات اللي زي دي.. لا حيرة لا شكوك.. عارف دوري كويس جدًا.. خلف مؤسستنا العسكرية وخلف قيادتنا وكلي ثقة في قراراتها أيا كانت، عاشت مصر وعاش شعبها وقيادتها قلب واحد وجسد واحد وعقل واحد."

مفاجآت حصرية في الموسم الجديد من "الكورة مع فايق"

وعلى الصعيد المهني، يواصل الإعلامي إبراهيم فايق الترويج للموسم البرامجي الجديد من برنامجه الرياضي "الكورة مع فايق"، والذي يأتي بشراكة ورعاية مميزة من "موسم الرياض" وتحت مظلة التعاون مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحمس "فايق" جمهوره ومتابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما سيقدمه الشاشة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الموسم الجديد سيشهد تحولاً وتطويرًا شاملاً في التغطيات الرياضية والاستضافات.

وقال فايق مُعلقًا على الاستعدادات:

"موسم جديد من الكورة مع فايق هيبقى مليان مفاجآت حصرية جامدة جدا إن شاء الله برعاية موسم الرياض.. إن شاء الله الموسم ده هيبقى كله جديد x جديد ربنا يرزقنا النجاح يارب دايما."

ومن المتوقع أن يحمل الموسم المرتقب وجبة رياضية دسمة تتضمن انفرادات وتغطيات خاصة لكواليس الساحة الرياضية المحلية والعربية.