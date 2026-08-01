مرموش خارج القائمة.. التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:48 مساءً - أماط الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره في إنتر ميلان الإيطالي اللثام عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الطرفان المواجهة الودية المقررة اليوم السبت، في إطار المعسكرات التحضيرية للمنافسات والبطولات الصيفية الخاصة بالموسم الجديد 2026-2027.

استبعاد عمر مرموش لعدم الجاهزية البدنية

وشهدت القائمة الخاصة بـ "السيتيزنز" استبعاد النجم الدولي المصري عمر مرموش؛ حيث فضّل الكادر الفني عدم الاستعانة بخدماته في هذه المباراة ومنحه مهلة إضافية لاستعادة كامل معدلاته البدنية.

وجاء هذا القرار عقب التحاق اللاعب بمعسكر السيتي المقام في هونج كونج خلال الساعات الماضية، إثر انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026 واحتفاله بزفافه مؤخرًا.

تشكيلة الفريقين في الميدان

دفعت الأجهزة الفنية بالأسماء التالية لخوض الصراع الودي:

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، ريكو لويس، يوشكو جفارديول، موفيني.

خط الوسط: تيجاني رايندرز، ماتيو كوفاسيتش، سيمينيو، موباما، سافينيو.

خط الهجوم: فيل فودين.

تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كارلوس أوجوستو، يان بيسيك، بنجامين بافارد.

خط الوسط: فيديريكو دي ماركو، هنريك مخيتاريان، نيكولو باريلا، ألكسندر ستانكوفيتش، ديوف.

خط الهجوم: بيو إسبوزيتو، إدريسيو.

موعد وملعب اللقاء

تُقام هذه المواجهة التحضيرية على أرضية ملعب "كاي تاك سبورتس بارك" في العاصمة الهونج كونجية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهره ومكة المكرمة.