أحمد سليمان يفجر إعلان رسمي بشأن بيزيرا: وصله عرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:48 مساءً - كشف الدكتور أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمستقبل الكروي للمحترف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في ظل العروض المطروحة عليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أحمد سليمان يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

وأوضح سليمان، في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «إم بي سي مصر»، أن اللاعب يُعد إحدى الإضافات المميزة التي جاءت عن طريق جون إدوارد، مشيرًا إلى أن قيمة التعاقد معه بلغت مليونًا و800 ألف دولار، ليكون بذلك الصفقة الأغلى والأكبر في تاريخ القلعة البيضاء.

العرض المغري وموقف مجلس الإدارة

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن الجناح البرازيلي تلقى خلال الأيام الأخيرة عرضًا ماليًا قويًا للرحيل عن النادي، إلا أن موقف الإدارة جاء حاسمًا بضرورة الإبقاء على خدماته؛ حيث قال:

«بيزيرا يتملك عرضًا قاطعًا وقويًا في الوقت الحالي، ولكن لا توجد أي نية مطلقًا للاستغناء عنه أو بيعه خلال منافسات الموسم الجاري.»

الاستفادة من تجارب الأجانب

واختتم أحمد سليمان حديثه بالإشارة إلى أن إدارة الزمالك استوعبت الدروس من الأزمات التعاقدية السابقة، مؤكدًا أن حقوق ومستحقات المحترفين الأجانب أصبحت خطًا أحمر ولا تهاون فيها لضمان استقرار الفريق.