حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:48 مساءً - كشفت مصادر مطلعة عن تطورات جديدة بشأن المستقبل الكروي للمغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث أبدى اللاعب مرونة في الموافقة على الانتقال إلى صفوف نادي المصري البورسعيدي خلال الميركاتو الحالي.

رضا سليم يقترب من المصري البورسعيدي بعد تعثر عودته للجيش الملكي

وجاء هذا التحول في موقف النجم المغربي عقب رفض إدارة النادي الأهلي تحمل جزء من راتب اللاعب لإتمام سفره وانتقاله إلى ناديه السابق، الجيش الملكي المغربي، مما دفع رضا سليم لبحث الخيارات المحلية المتاحة.

المفاوضات في مرحلة "الرتوش الأخيرة"

وأوضحت المصادر أن المفاوضات بين الأهلي والمصري باتت في مراحلها الختامية، حيث أصبح اللاعب أقرب من أي وقت مضى للظهور بقميص الفريق البورسعيدي في منافسات الموسم الجديد.

تأتي هذه الخطوة في إطار صفقات وشراكة متزايدة بين الناديين خلال الفترة الأخيرة، تضمنت الانتقال النهائي لكل من محمد شكري ومصطفى العش إلى صفوف المصري، بالإضافة إلى الاتفاق على إعارة كل من الحارس محمد سيحا ورضا سليم.

القدرة المالية تحسم الوجهة

وأشارت المصادر إلى أن اختيار وجهة رضا سليم نحو القلعة الخضراء جاء استنادًا إلى القدرة المالية للنادي المصري البورسعيدي، والذي يُعد من أكثر الأندية المحلية جاهزية لاستيعاب المستحقات والالتزامات المالية الخاصة بلاعبي الأهلي المنضمين لصفوفه.