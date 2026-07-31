عقب وفاة والده.. تأجيل حفلات تامر حسني في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 06:56 مساءً - أعلنت شركة TH Production، المملوكة للنجم تامر حسني وتحت إدارة شقيقه حسام حسني، عن تأجيل كافة الالتزامات الفنية والحفلات الغنائية المقررة للفنان خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب رحيل والده الفنان حسني شريف عباس ظهر اليوم الجمعة 31 يوليو، بعد صراع مع المرض.

تأجيل حفلات تامر حسني في العلمين ومهرجان جرش بالأردن

وأكدت الشركة في بيانها الرسمي أن هذا القرار جاء تقديراً للظرف الإنساني الأليم الذي تمر به أسرته ومحبوه.

بيان رسمي بتأجيل حفلَي العلمين والجرش

ونشرت الشركة بياناً نعت فيه المغفور له بإذن الله، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وموضحة تفاصيل تأجيل الفعاليات كالتالي:

حفل افتتاحي بـمدينة العلمين الجديدةيمكنك النقر لفتح اللوحة الجانبية التي تتضمّن المزيد من المعلومات: تأجيل حفل افتتاح مبادرة ومهرجان "يلا ساحل"، والذي كان مقررًا إحياؤه مساء الجمعة 31 يوليو.

حفل مهرجانJerash Ancient City Ruinsيمكنك النقر لفتح اللوحة الجانبية التي تتضمّن المزيد من المعلومات: تأجيل الحفل الغنائي الكبير بالأردن والذي كان مجدولاً يوم الأحد 2 أغسطس المقبل.

وأشار البيان إلى أنه سيتم الكشف عن المواعيد والتواريخ الجديدة للحفلات في وقت لاحق، مع إعراب الشركة عن امتنانها لإدارات المهرجانات والمنظمين والجمهور على تفهمهم الكامل لهذه الظروف الاستثنائية.

رسالة وداع مؤثرة وسجل مرضي للراحل

ونعى النجم تامر حسني والده الراحل عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، موجهًا كلماته المؤثرة للجمهور لطلب الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روح والده.

وكان الراحل حسني شريف عباس قد عانى من أزمات صحية متكررة خلال السنوات الماضية، أدخلته المستشفى في أكثر من مناسبة كان أبرزها تعرضه لغيبوبة سكر حادة عام 2015، فضلاً عن وعكة صحية شديدة ألمت به عام 2020، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل حاد في الساعات الأخيرة.

يُذكر أن هذا الظرف الأليم يأتي بعد فترة وجيزة من طرح الفنان تامر حسني لألبومه الغنائي الجديد "مش هتكرر"، والذي ضم 14 عملًا غنائيًا تنوعت بين الطابع الرومانسي والدرامي والإيقاعي.